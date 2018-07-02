Trabzonspor'dan TARİHİ adım: 'Bütçeyi aşan yanar'

Türk futbolunun adeta kanayan yarası haline gelen ve yıllardır yasa ile önü alınmaya çalışılan ancak bir türlü muavfak olunamayan kulüplerin mali disiplini konusunda ilk tarihi adım Trabzonspor'dan geldi.Bordo-mavili kulüp, 2005'den bu yana kulüp yasasının yürürlülüğe girememesinde bir numaralı engel olan "Kulüp başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde yapılan borçlanmadan kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur" yaptırımı kendi tüzüğüne ilave ederek bir ilke imza atmış oldu.Son yıllarda mali krizle boğuşan Trabzonspor'da 192 kabul oyu ile yürürlülüğe giren yeni tüzün 84. maddesine göre mavcut yönetim kurulları bütçeyi aşmaları halinde bundan sorumlu olacaklar.ı almak zorunda kalacaklar.Başkan Ahmet Ağaoglu'nun "Bu tüzük sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de bir millattır" dediği tüzüğün ilgili maddesi "...Derneğin mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanacak ve Genel Kurul tarafından kabul edilecek bütçe ile yönetilir. Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında yalnızca Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir" şekliyle düzenlenerek yürürlülüğe girdi.