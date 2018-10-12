  •  
    Mateja Kezman'a şok suçlama! "Tutuklama.."
  •  
    Mesajı var! ''Türkiye'ye 'Hayır' demek aptallık''
  •  
    "Koç otursun, Pep'in BELGESELİNİ izlesin"
  •  
    Beşiktaş'ta TÖRE için yeni bir KARAR çıktı!..
  •  
    Altıntop, Galatasaray'a TRANSFER yapıyor ve...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Trabzonspor, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2018 08:53
Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

Ali Uygar bu sezon Trabzonspor'un U21 takımında forma giyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için