Trabzonspor'dan sürpriz atak: Hakan Arslan

Enzo Perez transferini henüz bitiremeyen Trabzonspor, Hakan Arslan'ı listesine aldı. Avcı da yönetime, "Ne vereceğini bilmediğimiz yabancıdan iyidir" dedi ve transfer için düğmeye basıldı.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'dan sürpriz atak: Hakan Arslan
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19 Ocak 2021 11:13
Berat Özdemir'in transferinin ardından merkez orta sahaya bir isim daha katmayı planlayan Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Hakan Arslan... Enzo Perez'le yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden ancak henüz transferi sonuçlandıramayan Trabzonspor, bu sezon 5 golle, yıldızlaşan Sivasspor'un kaptanına kancayı taktı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yönetime, "Ne vereceğini kestiremediğimiz kapalı kutu yabancıdan iyidir. En azından yıllardır bildiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu" raporunu verdi. Bunun üzerine Ahmet Ağaoğlu ve ekibi çalışma başlattı. Yiğidolar ile hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.



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