Trabzonspor'dan sürpriz atak: Hakan Arslan

Berat Özdemir'in transferinin ardından merkez orta sahaya bir isim daha katmayı planlayan Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Hakan Arslan... Enzo Perez'le yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden ancak henüz transferi sonuçlandıramayan Trabzonspor, bu sezon 5 golle, yıldızlaşan Sivasspor'un kaptanına kancayı taktı.



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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yönetime, "Ne vereceğini kestiremediğimiz kapalı kutu yabancıdan iyidir. En azından yıllardır bildiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu" raporunu verdi. Bunun üzerine Ahmet Ağaoğlu ve ekibi çalışma başlattı. Yiğidolar ile hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.



