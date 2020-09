Trabzonspor'dan stoper ve kanat için transfer harekatı!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Önceki gün Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi resmiyet kazanırken 11 milyon avroluk da bir gelir sağlanmıştı. Ve yönetim bir süredir görüşme hâlinde olduğu stoper Vitor Hugo'nun işini bitirdi. Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlandı. Karadeniz ekibi, bonservis bedeli olarak 4 milyon avro (taksitler hâlinde) ödeyecek. dört yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya da her sezon için 1,5 milyon avro verilecek.



Kanada da tanıdık isim



Transferdeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Bordo-mavililer kanadını da güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Daha önce Sivasspor forması da giyen Malili futbolcu bir sezonluğuna kiralanacak. 24 yaşındaki oyuncunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Alexander Sörloth'ün Leipzig'e satışıyla rahatlayan ve kaynak oluşturan Ağaoğlu yönetimin bir de forvete takviye yaparak transfere nokta koyması bekleniyor.



Takibe başladı



Trabzonspor'un Vitor Hugo'nun işini bitirdiğini dünyaca ünlü spor kanalı ESPN duyururken Brezilyalı oyuncu vatandaşları Guilherme ve Flavio'yu Instagram hesabından takibe aldı.



Her sezon için servet! Sörloth 3,3 milyon avro kazanacak



Leipzig'e transferi büyük ses getiren Alexander Sörloth'un yıllık ücreti de netlik kazandı. Bonservisi için bonuslarla birlikte 22 milyon avro ödenen ve beş senelik mukavele yapılan Norveçli futbolcunun her sezon için net 3,3 milyon avro ücret alacağı öğrenildi.