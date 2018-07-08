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Trabzonspor'dan Sosa'ya; "Git artık"

Trabzonspor yönetimi, senelik 17 milyon TL'lik maliyeti bulunan Jose Sosa'ya mesaj gönderdi. Bordo-Mavili yöneticilerin, Arjantinli yıldıza, "Bize resmi bir teklif getirdiğin takdirde zorluk çıkarmayı düşünmüyoruz" dediği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor'dan Sosa'ya; 'Git artık'
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08 Temmuz 2018 12:28
Transfer olduğu günden bu yana maliyeti ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Jose Sosa, yeni sezon öncesinde de pek umut vermiyor. Yaptığı transfer görüşmeleri nedeniyle 26 Haziran'da başlayan Trabzon'daki hazırlık sürecine katılmayan 32 yaşındaki futbolcunun, Slovenya kampında sadece bir kez takımla çalışması tepki çekti.

Antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Arjantinli süperstarın ayrılığı için teknik direktör Ünal Karaman'dan da onay çıktı. Yıldız oyuncunun senelik 3.2 milyon Euro'luk (17 milyon TL) maliyetinden kurtulmayı planlayan yönetim de Sosa'ya mesaj gönderdi.

İTALYA VE ARJANTİN...

Ayrılık sürecinde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Bordo-Mavili yöneticilerin, "Bize resmi bir teklif getirdiğin takdirde zorluk çıkarmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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