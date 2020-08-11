Trabzonspor'dan Sosa'ya; "Artık kararını ver"

Trabzonspor dış transferde önemli hamleler yaparken iç transferde de Jose Sosa'nın durumunun bir an önce netleşmesini bekliyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Sosa'ya; 'Artık kararını ver'
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11 Ağustos 2020 09:12
Trabzonspor dış transferde önemli hamleler yaparken iç transferde de Jose Sosa'nın durumunun bir an önce netleşmesi için düğmeye basıldı.

Şu an İbiza'da tatil yapan ve adı başka takımlarla da anılan Arjantinli oyuncuya "Bir an önce kararını ver" mesajını gönderen yönetim, en kısa zamanda bu konuyu sonuçlandırmak istiyor.

Pandemi dönemi sonrası Trabzonspor, Sosa'ya olan teklifini 2 milyon 250 bin Euro'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmişti.




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