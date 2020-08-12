Trabzonspor'dan sol bek transferi

Trabzonspor Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan Marlon Rodriguez Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'dan sol bek transferi
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12 Ağustos 2020 02:08
Trabzonspor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Fluminense'nin Brezilyalı sol bek Marlon'un geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Filip Novak'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor, sol bek transferini böylelikle bitirmiş oldu. Marlon, geçen sezonu Portekiz'in Boavista kulübünde kiralık oynamıştı.

Karadeniz ekibinin yaptığı açıklama şöyle: "Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Sol bek mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı Marlon, geçen sezon Boavista'da 28 maça çıkmış, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



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