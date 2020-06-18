Trabzonspor'dan Serdar Dursun harekatı!

Trabzonspor bir yandan şampiyonluk mücadelesi veriyor, diğer yandan CAS sürecini yönetmeye çalışıyor derken, transferi de ihmal etmiyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Serdar Dursun harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2020 13:10
Yeni sezona güçlü ve bol rotasyonlu bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, Sörloth'un yanına ya da Norveçli forvete alternatif olacak bir golcü arıyor. Bu doğrultuda listenin en üst sırasında Serdar Dursun yer alıyor...

Karadeniz devi, Bundesliga 2'de Darmstadt'la harikalar yaratan ve bu sezon 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü için temaslara başladı.

Alman ekibiyle görüşen Fırtına, 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için