Trabzonspor'dan Serdar Dursun harekatı!

Yeni sezona güçlü ve bol rotasyonlu bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, Sörloth'un yanına ya da Norveçli forvete alternatif olacak bir golcü arıyor. Bu doğrultuda listenin en üst sırasında Serdar Dursun yer alıyor...



Karadeniz devi, Bundesliga 2'de Darmstadt'la harikalar yaratan ve bu sezon 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü için temaslara başladı.



Alman ekibiyle görüşen Fırtına, 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor.



