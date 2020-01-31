TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI



Trabzonspor, Cruzerio'dan 29 yaşındaki Messias'ın oyuncunun bedel olmadan 1,5 yıllığına kiralandığını ve satın alma opsiyonunun da kendilerinde olduğunu açıkladı.

MANUEL DE COSTA DA AÇIKLANDI

2019/20 sezonunun ikinci yarısı için Manuel Da Costa'ya 40 bin euro garanti ücret ve maç başı 25 bin euro ödeneceğini açıkladı.





Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Manuel Da Costa'yıTrabzonspor, sezon sonunda opsiyon kulanılırsa 2 yıl daha sözleşme imzalanacağını açıkladığı Manoel Messias'a ödenecek ücreti KAP'a bildirdi;"Anlaşmaya göre Messias'a;2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR, 2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecek"Messias'ın ardından bir hamle daha yapan Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki savunmacı Manuel da Costa transferini de duyurdu. Bordo mavililer,Yapılan resmi açıklama şu şekilde;"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır. Buna göre oyunucuya; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise; 2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir."