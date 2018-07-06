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Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

Trabzonspor, sakat futbolcular hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
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06 Temmuz 2018 21:21
Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Jose Sosa, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan Artarslan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarımız sürerken sakatlıkları bulunan futbolcularımız Burak Yılmaz, Jose Sosa, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan Artarslan'ın tedavilerine devam edilmektedir. Burak Yılmaz'ın yaklaşık 10 gün sonra takımla birlikte idmanlara katılması planlanmaktadır. Jose Sosa'ya tedbir amaçlı takımdan ayrı bireysel antrenman programı uygulanmaktadır. İki hafta bireysel antrenman yapacak olan Kamil Ahmet Çörekçi, testlerin sonucunda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılıp katılmayacağına karar verilecektir. Batuhan Artarslan'ın gelecek hafta idmanlara katılması planlanırken, Fabian Castillo'ya sağ diz iç ve yan bağlar yaralanması tanısı konulmuş, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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