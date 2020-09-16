Trabzonspor'dan 'sağlık' transferi!

Trabzonspor'da daha sezon başında sakatlıkların üst üste gelmesi yönetimi harekete geçirdi.



Fırtına, bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden 4 kuvvet antrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacağı ilanını verdi. Buradan gelecek olan CV'leri incelemeden geçirecek olan bordo-mavili kulüp, uzman isimleri kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ayrıca anlaşma sağlanan iki yeni doktorun yanı sıra iki fizyoterapistin de bünyeye katılacağı öğrenildi. Projeye 10 milyon TL'lik yatırım yapması beklenen Trabzonspor yönetimi, tesislerin içinde sağlık merkezi kurmayı amaçlıyor.



CALEB EKUBAN 10 GÜN YOK



Mevcut sakatlara Beşiktaş maçında Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın da eklendiği Trabzonspor, iki oyuncunun durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sağ kalçasına darbe alan Ekuban'ın uyluk dış kasında kanama meydana geldiği; sağ baldırından sakatlanan Kamil Ahmet'te ise kas yaralanması ve kanama olduğu bildirildi. Ekuban'ın 10 gün, Kamil Ahmet'in de 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.



EDDIE NEWTON KONUŞACAK



Trabzonspor'da 6 ay aradan sonra bugün saat 10.30'da basına açık antrenman yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton da idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



