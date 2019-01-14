"TOURE VE NWAKAEME'DE SORUN YOK, SOSA BELİRSİZ"

"OLCAY, KUCKA VE TRANSFER YASAĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"ONUR'A KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÜLEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

ALTYAPIDAN 4 GENÇ OYUNCU DAHA KADRODA



BALIKESİR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ve Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlarla ayrılarak, sezonun ikinci yarısına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.Şahin, yaptığı açıklamada, Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.Antalya kampına getirilen genç oyuncuların takıma adapte olmaları konusunda epeyce yol alındığını ifade eden Şahin, "Genç oyuncularımız, bizim geleceğimiz. Kampta iyi çalıştılar, uyum sağlamaya gayret gösterdiler. Balıkesirspor maçının ardından teknik heyetimiz bu oyuncuların A takım kadrosunda devam edip etmeyeceğe karar verecek." diye konuştu.Sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Medipol Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek. Her futbolcu sahada olmak ister ama bize oyuncunun sağlığı lazım. Öncelikli olan sağlık. Önümüzde daha çok maçımız var" diye konuştu.Kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan, Parma'ya transferi konusunda prensip anlaşmasına varılan Kucka'nın yanı sıra transfer yasağı konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan ve başkanımız Ahmet Ağaoğlu transfer yasağı konusuyla yakından ilgileniyor. Çarşamba günü oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçının sonrasında bu durum netlik kazanır. Olcay Şahan ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Olcay için ay sonuna kadar zamanımız var. Kucka'nın transferi konusunda da Parma ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu konu da önümüzdeki günlerde netlik kazanır."Haluk Şahin, 12 ayrı sezonda aralıksız Trabzonspor formasını giydikten sonra devre arası transfer döneminde sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan Onur Recep Kıvrak'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesiyle ilgili olarak ise, "Futbolu bırakma kararı kendi kararıdır. Trabzonspor olarak Onur'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Onur da bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadelerini kullandı.Kupada turu geçmeyi, Medipol Başakşehir maçından da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Kupada iki ayaklı maçlar oynayacağız. Balıkesir iyi bir takım ama biz turu geçmek istiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ligde de bütün maçları 3 puan olarak düşünüyoruz. Medipol Başakşehir maçı da bunlardan biri. 90 dakika sonucunda gülen taraf olmak istiyoruz. Her aldığımız 3 puanın ligdeki yerimizi belli edeceği için Başakşehir karşılaşması çok önemli bir maç. Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım" dedi.Altyapıdan yeni oyuncuların da antrenmanlara katılacağını kaydeden Şahin, "Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı futbolcuları Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın, A takım ile idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu oyuncuların da sürekli A takımda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor Baltok ile çarşamba günü sahalarında yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. Kupada da hedeflerimiz, hasretimiz var. Yolumuza devam etmemiz için kazaya uğramak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ligin ilk yarısında özellikle son haftalarda gösterdikleri performansla çıkışa geçerek ikinci sıraya yükseldiklerini ve zirve yarışının içinde yer aldıklarını vurgulayan Şahin, "Balıkesirspor Baltok ve Medipol Başakşehir maçlarıyla kupa ve ligde iyi sonuçlar alarak ikinci yarıya da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Biz şu anda bu maçlara odaklandık. Taraftarlarımız bizlere güvensin." şeklinde konuştu.