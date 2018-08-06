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Trabzonspor'dan Pouraliganji için yeni görüşme

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Görüşmeler sürüyor" sözleri sonrası iyice gaza basan Trabzonspor, Morteza Pouraliganji'nin menajerini bir kez daha davet etti.

Trabzonspor'dan Pouraliganji için yeni görüşme
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06 Ağustos 2018 05:20
Trabzonspor, bir süredir peşinde olduğu İranlı stoper Morteza Pouraliganji'den vazgeçmiyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transfer konusunda görüşmelerimiz sürüyor" sözleri sonrası bordo-mavililerin, 26 yaşındaki futbolcu için temasları hızlandırdığı bildirildi. Scout ekibinin çok beğendiği ve teknik ekibinde ısrarla alınmasını istediği oyuncuyla finansal konularda henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen Trabzonspor, oyuncunun kendisini ve menajerini bir kez daha Trabzon'a davet etti.

VATANDAŞ FAKTÖRÜ

Düşünmek için çarşambaya kadar süre isteyen Morteza'nın kararını bekleyen yönetim, oyuncuya yaptığı yıllık 750 bin euro'luk ücret önerisinde ise bir değişikliğe gitmeyi planlamıyor. İranlı stoper ile yapılan görüşmelerde yeni transferler Amiri ve Hosseini'nin rol oynadığı da gelen haberler arasında.

Ağaoğlu'nun transfer için çarşambaya kadar süre vermesinin nedeninin de Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.

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