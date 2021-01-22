Trabzonspor'dan Papu Gomez için yeni hamle!

Arjantinli yıldız Papu Gomez için bir adım geri çekilen Bordo-Mavililer'de plan değişti. Abdülkadir'in sakatlığı sonrasında Avcı yönetime 'Mutlaka alınsın' dedi. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi de Atalanta ile temasları yeniden sıklaştırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'dan Papu Gomez için yeni hamle!
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22 Ocak 2021 10:09
Trabzonspor taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen Papu Gomez için yönetim bastırıyor... İlk etapta 32 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 3 milyon Euro bonservis önerilirken, Arjantinli yıldızı da senelik 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Ancak bu şartların sızması sonrasında maliyetin artacağı düşüncesiyle Bordo-Mavili yönetim görüşmelerde beklemeye geçmişti. Abdülkadir Ömür'ün en az 3 ay sürecek sakatlığı sonrasında Abdullah Avcı, yönetime mesaj gönderdi.

Orta yol bulunabilir

Tecrübeli hoca, başarılı oyuncunun mutlaka takıma katılmasını istedi. Yönetim de bu gelişmeler sonrasında yeniden düğmeye bastı. Atalanta'ya baskı yapan Karadeniz ekibi pazarlıklarda orta yol bulunabileceğini Çizme temsilcisine iletti. Bunun üzerine görüşmeler yeniden sıklaştırıldı. Gomez için oldukça ısrarcı olan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, aldığı başarılı sonuçlarla kendilerini haklı çıkartan Avcı'yı bu transferle memnun etmeyi hedeflediği de gelen haberler arasında.



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