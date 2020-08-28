Trabzonspor'dan Osorio'ya kiralama teklifi

Porto'nun kadroda düşünmediği ve kiralama kararı aldığı Yordan Osorio için teknik direktör Newton da olumlu rapor verdi. Portekiz kulübü ile de görüşmeler sürüyor

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Osorio'ya kiralama teklifi
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28 Ağustos 2020 12:13
Trabzonspor'da savunmanın soluna Marlon transferinin ardından tüm dikkatler stoper mevkiine yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Edgar Ie, teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girse de Karadeniz temsilcisi, bu bölgeye taze bir transfer istiyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Porto'nun stoperi var: Yordan Osorio… Portekiz ekibi yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Venezuelalı savunmacıyı tekrar kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor, 26 yaşındaki oyuncu için Porto'ya kiralama teklifini yaptı.

HEM STOPER HEM ÖN LIBERO OYNUYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçiren Osorio, sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. 1.86 boyundaki savunmacı hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor.

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