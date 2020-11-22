Trabzonspor'dan Okay sürprizi

2 yıl önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesine giren Okay'ın Türkiye'ye döneceği iddia edildi.

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Trabzonspor'dan Okay sürprizi
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22 Kasım 2020 13:16
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hedefini belirledi. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Henüz 21 yaşındayken 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Trabzonspor eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu dile getirildi.



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