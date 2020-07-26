Trabzonspor'dan Oğuz Yılmaz'a yakın takip

Savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, yabancı sınırından dolayı yerli isimlere yöneldi. Listenin başında da Denizlispor'da forma giyen Oğuz Yılmaz var.

Trabzonspor'dan Oğuz Yılmaz'a yakın takip
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26 Temmuz 2020 11:44
Stoper bölgesini yeni sezonda silbaştan yeniden kurmaya hazırlanan Bordo-Mavililer, çok kaliteli 2 yabancı savunmacıyı renklerine bağlama kararı aldı.

Ancak yabancı kontenjanının azaltılması nedeniyle buraya yerli isimler de gerekiyor. Fırtına'nın radarındaki oyunculardan biri Oğuz Yılmaz.

Denizlispor'da çok iyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki stoperin, bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Yönetim, yeni hocanın kararına göre Oğuz konusunda somut girişimlere başlayacak. 1.85'lik savunmacının adı Beşiktaş ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyor.



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