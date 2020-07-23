Trabzonspor'dan Novak'a 440 bin Euro zam

Trabzonspor, transfer görüşmelerine Çek yıldızı Filip Novak ile başlıyor. Tecrübeli sol bekin, 860 bin Euro'luk garanti ücretine zam yapılacak ve 1.3 milyon Euro'luk teklifle masaya oturulacak

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Novak'a 440 bin Euro zam
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23 Temmuz 2020 09:26
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Temmuz'da Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından hız verecek.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Kadro iskeletini korumak istiyoruz" sözlerinden sonra gözler sözleşmesi bitecek futbolculara çevrildi. Masaya oturulacak ilk ismin Çek sol bek Novak olduğu öğrenildi.

KALMA YOLUNDA SICAK MESAJLAR

İsmi Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor maçı sonrası "Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" açıklaması kalmaya sıcak olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Yönetim de Novak için fedakarlık yapacak. Bu sezon 860 bin Euro garanti ücret ödenen sol beke yeni sözleşmede 440 bin Euro'luk zamla 1.3 milyon Euro teklif edilecek.



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