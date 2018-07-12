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Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı!

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray ve Kayserispor forması giyen Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı!
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12 Temmuz 2018 16:42
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. 

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Trabzonspor, Faslı kanat oyuncusunu Watford'dan kiralamak için girişimlerde bulundu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas milli takımı ile başarılı bir performans sergileyen Nordin Amrabat, İspanya ve Portekiz'in de içerisinde bulunduğu B grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti. 

31 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda oynadığı 39 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

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