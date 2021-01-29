Trabzonspor'dan Nicolae Stanciu için tavan maaş

Takım içinde en yüksek maaşı 1.5 milyon Euro ile Nwakaeme'ye veren Trabzonspor, Nicolae Stanciu'ya da bu ücreti önerdi. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşmeye sıcak bakarken, kulübü Slavia Prag'a da 3.5 milyon Euro bonservis teklif edildi. Romanya basını, 'kulüpler orta yolu bulabilir' dedi

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'dan Nicolae Stanciu için tavan maaş
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29 Ocak 2021 08:38
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, transferin son günlerinde çalışmaları hızlandırdı. 1 Şubat'a kadar en azından 2-3 ismi takıma kazandırmayı planlayan Trabzonspor Yönetimi'nin öncelikli hedeflerinden birisi: Nicolae Stanciu. Avcı'nın da çok beğendiği Rumen 10 numara için ilk olarak 1.5 milyon Euro'luk bonservis teklifi yapan Karadeniz ekibi, bu rakamı 3.5 milyon Euro seviyelerine çekti.

Romanya basını, Stanciu'ya da 1.5 milyon Euro'luk maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme önerildiğini belirtti. Başarılı futbolcunun yüksek teklife sıcak baktığı vurgulanırken, kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Rumen medyasına göre Slavia Prag tok satıcı rolünü üstlense de, 'kulüpler orta yolu bulabilir' denildi.

ABDÜLKADİR'İN YERİNE

Takım içinde tavan ücreti 1.5 milyon Euro olarak belirleyen ve bu rakamı Nwakaeme'ye veren Trabzonspor, Stanciu'ya da aynı maaşı önerdi. Sırf bu hamle bile; Fırtına'nın, oyuncuyu ne kadar çok istediğini gösterdi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sonrası 10 numara transferini mutlaka bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, Stanciu konusunda şartları zorluyor.



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