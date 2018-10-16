Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş açıklaması!

resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş, 14 Ekim Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştır.Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2. derece kas yaralanması tespit edilmiştir.Yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.