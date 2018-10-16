  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."
  •  
    Ve Manchester City'den Türkiye'ye DEV harekat
  •  
    "Emre Belözoğlu NET, Benzia'dan iyi futbolcu"

Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş açıklaması!

Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Mustafa Akbaş'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2018 17:03
Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Mustafa Akbaş'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş, 14 Ekim Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştır.

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2. derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için