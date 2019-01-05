Trabzonspor'un Jose Sosa ve Juraj Kucka transferleri için Milaödeme yaptığı belirtildi.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'ın iki oyuncunun bonservisiyle ilgili ödemelerin yapılmadığı için FIFA'ya başvuru yaptığı kaydedildi. Kucka'dan 5 milyon Euro ve Jose Sosa'dan 7 milyon Euro borcu olan Trabzonspor'un, bu ödemeleri cuma günü yaptığı kaydedildi.Milan'ın ödemeleri 18 aydan beri beklediği ve Trabzonspor'un ilk uyarıdan sonra ödeme yapmadığı, geçici transfer cezası aldığı ikinci ödeme sonrası ödemeleri yaptığı vurgulandı.Trabzonspor'un Sosa ve Kucka dışındabulunuyordu.