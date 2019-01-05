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Trabzonspor'dan Milan'a 12 milyon Euro ödeme!

Trabzonspor, geçici transfer yasağı almasına sebep olan 12 milyon Euro'luk borcu Milan'a ödedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan Milan'a 12 milyon Euro ödeme!
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05 Ocak 2019 13:55
Trabzonspor'un Jose Sosa ve Juraj Kucka transferleri için Milan'a 12 milyon Euro (72.95 milyon TL) ödeme yaptığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'ın iki oyuncunun bonservisiyle ilgili ödemelerin yapılmadığı için FIFA'ya başvuru yaptığı kaydedildi. Kucka'dan 5 milyon Euro ve Jose Sosa'dan 7 milyon Euro borcu olan Trabzonspor'un, bu ödemeleri cuma günü yaptığı kaydedildi.

Milan'ın ödemeleri 18 aydan beri beklediği ve Trabzonspor'un ilk uyarıdan sonra ödeme yapmadığı, geçici transfer cezası aldığı ikinci ödeme sonrası ödemeleri yaptığı vurgulandı.

Trabzonspor'un Sosa ve Kucka dışında Emmanuel Mas için San Lorenzo'ya da ödemediği bonservis taksitleri bulunuyordu.

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