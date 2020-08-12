Trabzonspor'dan Mendoza'ya 2 milyon euro

Stiven Plaza, Anders Trondsen, Rahmi Anıl Başaran ve Muhammet Taha Tepe gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor.



Karadeniz temsilcisi, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens forması giyen Stiven Mendoza için kulübüne resmî teklifte bulundu. Ülke basını da girişimi doğruladı. Bordo-mavililerin Mendoza için ilk etapta 2 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Fakat Amiens 3-4 milyon arası bir fiyat belirledi. Öte yandan Kolombiyalı oyuncuyla Fenerbahçe ve Porto'nun da ilgilendiği biliniyor.



17 maç 6 gol

Mendoza'nın Amiens ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti.



Öte yandan Karadeniz ekibinin transfer listesinde West Brom'un İskoç kanat oyuncusu Oliver Burke ve West Ham United'da forvet olarak oynayan İsviçreli Albian Ajeti gibi isimler de var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerinin bu oyuncular için de çalışmaları sürüyor.



