Trabzonspor'dan Mas'a izin çıkmadı

Süper Lig'de 5'te 5 yapıp zirve yarışında 'Ben de varım' diyen Trabzonspor'un oyuncularına rağbet de arttı...Son olarak Boca Juniors, Emmanuel Mas için resmi girişimlerine hız verdi. Arjantin basını, 28 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Boca Juniors'a katılabileceğini yazarken, bordo-mavili yönetimin ise sol bekte alternatifsiz olan Mas'ı satmaya niyetli olmadığı belirtildi... Bu sezon toplam 16 maçta 1331 dakika görev alan tecrübeli sol bek 1 de asist üretti. Trabzonspor'un Pereira'dan sonra en çok forma giyen oyuncu oldu...Mas, bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Pereira ise 17 maçta 1466 dakika oynadı.