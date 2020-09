Trabzonspor'dan Manuel Fernandes ile görüşme!

Geçen sezon geniş bir kadrosu olmaması nedeniyle rotasyon konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor her bölgeyi alternatifleriyle oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Karadeniz temsilcisi şimdi de tanıdık bir isme kancayı taktı: Manuel Fernandes...



İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ



2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncuyu gözüne kestiren Bordo-Mavililer düğmeye bastı. Rusya'daki yabancı sınırı nedeniyle Krasnodar ile sözleşme yenileyemeyen ve bonservisini eline alan 34 yaşındaki oyuncuyla iki kez görüşüldüğü öğrenildi. İlerleyen yaşı nedeniyle uygun bir maliyetle takıma kazandırılması hedeflenen Fernandes'in de Trabzonspor'un ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında.



1+1 yıllık sözleşme için mali detayların konuşulduğu pazarlıklarda önemli yol alınırken, her an transferin resmiyete dökülebileceği öğrenildi.



ÖN LİBEROYA BAEZA



Öte yandan Karadeniz temsilcisinin, ön libero bölgesi için de Steven Baeza ile görüşmelerine devam ettiği biliniyor.



Portekizli yıldız geçen sezon başında Trabzonspor'a rakip olmuştu. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Fırtına'nın rakipleri; Krasnodar, Basel ve Getafe'ydi. Bordo-Mavililer, Ruslar'a karşı iki maçta da mağlup olurken, 3-1'lik karşılaşmada Fernandes de ağları sarsmıştı.