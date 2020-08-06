Trabzonspor'dan Mame Thiam hamlesi

Trabzonspor, Kasımpaşa'da özellikle pandemi sonrası müthiş bir performans gösteren ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mame Thiam'la ilgileniyor.

Haber; Star
Trabzonspor'dan Mame Thiam hamlesi
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06 Ağustos 2020 10:19
Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Yurt dışından pek çok kulübün ilgilendiği ikiliden biri giderse, buraya yine potansiyeli yüksek bir oyuncunun gelmesi gündemde. Bu isim; Mame Thiam.

Kasımpaşa'da özellikle pandemi sonrası müthiş bir performans gösteren Mame Thiam, toplamda çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 4 asist yaptı.

Hem forvet hem de kanat olarak görev yapan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun adı Fenerbahçe'yle de anılıyor. Trabzonspor, Thiam konusunda Kasımpaşa Kulübü'nün nabzını yokluyor.

 




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