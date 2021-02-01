Trabzonspor'dan Koita harekatı

Trabzonspor transferin son gününde görüştüğü isimlerden birinin de Koita olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Koita harekatı
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01 Şubat 2021 08:16
Trabzonspor transferiin son gününde yeniden atağa kalkarken 4 isimle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Özellikle takıma bir golcü katmak isteyen Trabzonspor'un Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Koita için de devreye girdiği bildirildi.

Haber61'in edindiği bilgilere göre; Sezon başında da ismi bordo mavililerle anılan Bengali-Fodé Koita için görüşmelere başladı. 30 yaşındaki santrafor için Kasımpaşa kulübüyle anlaşma zemini aranırken futbolcunun da Trabzon'a gelmeye istekli olduğu öğrenildi.

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Gineli futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmıştı. Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpeiller, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formaları giymişti. Tecrübeli futbolcu Gine Milli Takımında ise 4 kez oynadı.



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