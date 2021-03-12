Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi!

Bordo mavililer, Fortuna Düsseldof ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin peşinde. İşte detaylar....

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi!
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12 Mart 2021 12:09
Gelecek sezonun planlamasını yapan Trabzonspor, golcü transferi için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavili ekibin golcü listesinde milli futbolcu Kenan Karaman da yer alıyor.

Karadeniz devinin kurmayları, Fortuna Düsseldof forması giyen gurbetçiyi ara dönemde istemiş ancak bu transfer ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti.

Trabzonspor, Alman kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 23 maçta forma giydi, yedi kez fileleri sarstı ve iki de asist yaparak dokuz gole direkt etki etti.



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