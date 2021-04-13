Trabzonspor'dan Kenan Karaman atağı! Abdullah Avcı bizzat aradı

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen Kenan Karaman'ın transferi için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Kenan Karaman atağı! Abdullah Avcı bizzat aradı
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13 Nisan 2021 08:31
Teknik direktör Abdullah Avcı, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu bizzat aradı. Kenan'ın önceliğinin forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı. Transfer görüşmelerinde aktif rol alan teknik direktör Abdullah Avcı da, adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunu arayarak, Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMA KAVUŞUYOR

Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi. 

 


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