Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya bir cevap daha

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen, "Kasımpaşa'nın açıklaması iyi niyetli olmadıklarının göstergesi" diye konuştu.

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya bir cevap daha
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23 Ağustos 2020 10:30
Trabzonspor Divan Kurulu'nun, Kasımpaşa'nın G.Saray ve F.Bahçe'ye bedelsiz verdiği oyuncuların lisanslarının çıkarılmaması yönünde TFF'ye yaptığı itirazın yankıları sürüyor.

Kasımpaşa dün yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Divan Kurulu'nun bu başvurusu, Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar vericidir. Kulübümüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı sürdürme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen de konuyla ilgili olarak, "Biz gerekli başvurumuzu yaptık ve federasyona gönderdik. Bu saatten sonra onlar karar verecekler. Kasımpaşa da bir savunma yapacaksa federasyona yapsın. Yaptıkları açıklama da iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi. Bundan sonraki gelişmeleri de takip edeceğiz. Federasyonun kararının da yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.

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