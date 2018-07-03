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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması!

Trabzonspor, Slovak oyuncusu Matus Bero'nun Vitesse'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması!
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03 Temmuz 2018 21:16
Sporx'in dün öğlen saatlerinde duyurduğu gibi; Bero, Vitesse ile anlaşmaya vardı! 

Trabzonspor, Matus Bero'nun Vitesse'ye transfer olduğunu duyurdu. Bero için Vitesse sözleşme fesih bedeli olarak 1,64 milyon euro ödeyecek. Oyuncuya fesih tazminatı olarak 550 bin euro, menajeri Csonto'ya 150 bin euro menajerlik hizmet bedeli verilecek.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir. Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

VITESSE RESMEN AÇIKLADI

Hollanda ekibi Vitesse, Bero ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 




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