Trabzonspor'dan Ivan Marcone için kiralama teklifi

Trabzonspor, Arjantinli orta saha Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'dan Ivan Marcone için kiralama teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 19:37
Trabzonspor, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-Mavililer Boca Juniors oyuncusu Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istiyor.

Karadeniz Fırtınası, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.

Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak.

30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için