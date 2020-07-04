Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına 510 günlük seri

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak.



Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligde 60 puanla lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmenin hesabını yapıyor.



Ligde Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak son 2 maçta 4 puan kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında puanını 61'e yükselterek zirve iddiasını güçlendirmek istiyor.



- İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor



Trabzonspor, 510 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor.



Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.



Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.



- Hüseyin Çimşir ile yenilmezliğini sürdürme peşinde



Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.



Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta takımın başına getirilen Çimşir döneminde 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



- Deplasman grafiği de iyi



Trabzonspor, dış sahada da bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor.



Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 285 gündür dış sahada karşılaşma kaybetmiyor.



Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor.



- Sakatlardan iyi haber



Trabzonspor'da kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.



Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçı öncesi sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den ise iyi haberler geldi. Son taktik antrenmanda zaman zaman takımla çalışan üç oyuncunun da Galatasaray maçında oynayabileceği öğrenildi.



Üç futbolcunun bu akşam yapılacak antrenmanda bir aksilik yaşamaması halinde kadroya alınacağı belirtildi.



