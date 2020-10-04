Trabzonspor'dan ikinci Khazri seferi

Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi.
WAHBI KHAZRI ISRARI
En ciddi teklif ise daha önce 'Hayır' cevabı veren Wahbi Khazri'ye oldu. Saint-Etienne şartları kabul edilebilir bulurken, 29 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu ikna çalışmaları sürüyor. Oyuncuyu Trabzon kiralamak istiyor.
WAHBI KHAZRI ISRARI
En ciddi teklif ise daha önce 'Hayır' cevabı veren Wahbi Khazri'ye oldu. Saint-Etienne şartları kabul edilebilir bulurken, 29 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu ikna çalışmaları sürüyor. Oyuncuyu Trabzon kiralamak istiyor.