Trabzonspor'dan ikinci Khazri seferi

Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi.



WAHBI KHAZRI ISRARI



En ciddi teklif ise daha önce 'Hayır' cevabı veren Wahbi Khazri'ye oldu. Saint-Etienne şartları kabul edilebilir bulurken, 29 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu ikna çalışmaları sürüyor. Oyuncuyu Trabzon kiralamak istiyor.



