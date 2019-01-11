Türkiye'de kalmak istiyor

Popov için Karaman karar verecek

Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in ardından averajla ikinci sırada tamamlayan ve ikinci devreye daha iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer, transfer yasağını kaldırmak adına yoğun mesai harcıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde FIFA ile görüşmek için İsviçre'ye giderken, yetkililere de davalık 18 dosya için ödeme planlarını sundu. Ağaoğlu, yönetime ve teknik direktör Ünal Karaman'a da "Transfer cezası yokmuş gibi çalışmalarınıza devam edin" mesajını gönderdi.Mali şartların uyması durumunda kadrosunu bir kanat ile güçlendirmeyi hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor ile yollarını ayıran, kanat ve forvette oynayan Maicon'u listesine aldı. Daha önceki dönemlerde de gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun menaceri ile ilk temas kuruldu. Türkiye'de kalmak istediği öğrenilen 28 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı kaydedildi.Bordo-Mavililer'in gündemine giren bir diğer isim ise Ivelin Popov. 2010-2012 yılları arasında ülkemizde Gaziantepsor forması giyen Bulgar oyuncu, menacerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Rus ekibi Spartak Moskova ile olan sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki hücuma dönük orta saha için son kararı teknik direktör Ünal Karaman'ın vereceği öğrenildi. Transfer tahtasının en kısa zamanda açılmasını bekleyen Bordo-Mavililer'in, yasağın kalkmasının ardından resmi adımlar atmaya başlayacağı vurgulandı.