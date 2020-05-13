Trabzonspor'dan iki imza birden geliyor

Trabzonspor iç transferde prensipte anlaşmaya vardığı Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Covid-19 süreci nedeniyle duran pazarlıkların ardından yönetim antrenmanlara yeniden başlanılmasıyla her iki oyuncunun menajerlerini tekrar masaya davet etti.
2 İMZA YAKIN
Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre Jose Sosa'ya daha önce bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro önerilirken, Filip Novak'a ise son olarak yıllık 1 milyon 250 euro garanti ücret teklif edilmişti.
Teknik heyetin de kalmalarını istediği ikili ile bu rakamlara yakın bir tutarda anlaşılacağı dile getirildi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan çok sevdikleri iki oyuncunun takımda tutulması için yönetime çağrı yapıyor.
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2 İMZA YAKIN
Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre Jose Sosa'ya daha önce bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro önerilirken, Filip Novak'a ise son olarak yıllık 1 milyon 250 euro garanti ücret teklif edilmişti.
Teknik heyetin de kalmalarını istediği ikili ile bu rakamlara yakın bir tutarda anlaşılacağı dile getirildi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan çok sevdikleri iki oyuncunun takımda tutulması için yönetime çağrı yapıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın