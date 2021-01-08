Trabzonspor'dan Hosseini'ye 750 bin euro

Trabzonspor, Majid Hosseini ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı

Haber; Sabah
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Trabzonspor'dan Hosseini'ye 750 bin euro
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08 Ocak 2021 09:17
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun yokluğunda önemli bir sorumluluk üstlenen Majid Hosseini ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

 Teknik heyetin takımda kalmasını istediği İranlı oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme ve sezon başına 750 bin Euro garanti ücret önerildi. 

Türkiye ve Avrupa'dan birçok teklif alan 24 yaşındaki futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve tarafların yeniden masaya oturarak anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Hosseini, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta bordomavili formayı giydi.
 


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