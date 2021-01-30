Trabzonspor'dan Halil Akbunar sürprizi

Nwakaeme ve Caleb Ekuban için bir alternatif arayan Trabzonspor'da Halil Akbunar iddiası gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Halil Akbunar sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 12:39
Şartların oluşması halinde Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif olarak bir kanat oyuncusu almayı planlayan Trabzonspor'da Halil Akbunar gündeme geldi.

Göztepe'nin 27 yaşındaki başarılı ismi için nabız yoklaması yapılıyor. Daha önce Guilherme ve Diabate transferlerinde İzmir ekibine kolaylık sağlayan Trabzonspor Yönetimi'nin, Göztepe cephesiyle ilişkileri gayet iyi.

Halil Akbunar konusu en geç 31 Ocak'ta netlik kazanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için