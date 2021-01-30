Trabzonspor'dan Halil Akbunar sürprizi

Şartların oluşması halinde Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif olarak bir kanat oyuncusu almayı planlayan Trabzonspor'da Halil Akbunar gündeme geldi.



Göztepe'nin 27 yaşındaki başarılı ismi için nabız yoklaması yapılıyor. Daha önce Guilherme ve Diabate transferlerinde İzmir ekibine kolaylık sağlayan Trabzonspor Yönetimi'nin, Göztepe cephesiyle ilişkileri gayet iyi.



Halil Akbunar konusu en geç 31 Ocak'ta netlik kazanacak.



