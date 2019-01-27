ile ilk golünü atan, 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından konuştu ve hakemleri eleştirdi.Trabzonspor ilk 11'inde şans bulan Abdülkadir Parmak, ''Golümüz galibiyet gelseydi daha anlam kazanacaktı benim için. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüz. Her hafta yine aynı muhabbetlere değinecek miyiz? Golden önce faul var. Burada emek var...'' sözlerini kullandı.Attığı golü de anlatan 24 yaşındaki oyuncu, ''Gole gerçekten çok inanarak vurdum, sanki gol atacağımı biliyormuşum gibi...'' dedi.