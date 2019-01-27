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Trabzonspor'dan hakem isyanı!

Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Abdülkadir Parmak, maçın ardından hakemleri eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan hakem isyanı!
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27 Ocak 2019 21:19
Trabzonspor ile ilk golünü atan Abdülkadir Parmak, 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından konuştu ve hakemleri eleştirdi.

Trabzonspor ilk 11'inde şans bulan Abdülkadir Parmak, ''Golümüz galibiyet gelseydi daha anlam kazanacaktı benim için. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüz. Her hafta yine aynı muhabbetlere değinecek miyiz? Golden önce faul var. Burada emek var...'' sözlerini kullandı.

Attığı golü de anlatan 24 yaşındaki oyuncu, ''Gole gerçekten çok inanarak vurdum, sanki gol atacağımı biliyormuşum gibi...'' dedi.

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