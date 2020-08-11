Trabzonspor'dan Guilherme'ye: "İndirime git"

Trabzonspor, devre arasında transfer ettiği Guilherme'den maaşında indirim yapmasını isrtedi.

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Trabzonspor'dan Guilherme'ye: 'İndirime git'
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11 Ağustos 2020 10:47
Geçen sezon devre arasında transfer edilen Guilherme ile görüşen yönetim indirim talep etti.

Alınan bilgilere göre Bordo-Mavililer, Brezilyalı yıldızın 1.2 milyon euro olan maaşını 750-800 bin euro seviyesine çekmek istiyor. Guilherme'nin kısa süre içinde yönetime kesin yanıtını vereceği ifade ediliyor.




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