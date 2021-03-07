Trabzonspor'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi

Ailesi Trabzonlu olan Gökdeniz Bayrakdar için ara transferde de nabız yoklayan Trabzonspor, bu girişimlerden sonuç alamamıştı. Ancak 20 yaşındaki forveti bu kez kaçırmak istemeyen Trabzonspor yönetimi, Berat Özdemir transferindeki yolu izleyecek ve Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonu renklerine katmak için tüm imkanları seferber edecek.



Karadeniz Gazete'nin ulaştığı bilgilere göre, kurmaylar, Antalyaspor'a Gökdeniz için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerecek



20 yaşındaki forvet oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği, öğrenilirken, yönetimin de bu konuda tüm imkanları zorlayacağı gelen bilgilere arasında. Bordo-mavili kurmayların Gökdeniz transferini, tıpkı Berat Özdemir'de olduğu gibi sonlandırmayı planladıkları öğrenildi.



Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar için kulübü Antalyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerecek. Antalyaspor Gökdeniz'i 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'dan 115 bin Euro'ya almıştı. Genç oyuncuyu Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Eintracht Frankfurt ekiplerinin takip ettiği ifade edildi. Bu sezon Antalyaspor ile toplam 29 maça çıkan Gökdeniz, ligde 5, kupada ise 2 gol kaydetti.



