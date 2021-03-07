Trabzonspor'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi

Antalyaspor'da bu sezon yıldızını parlatan Gökdeniz Bayrakdar, bordo-mavili kurmaylar tarafından yakın markaja alındı

Abone Ol
Trabzonspor'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2021 13:06
Gökdeniz Bayrakdar
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor
Ailesi Trabzonlu olan Gökdeniz Bayrakdar için ara transferde de nabız yoklayan Trabzonspor, bu girişimlerden sonuç alamamıştı. Ancak 20 yaşındaki forveti bu kez kaçırmak istemeyen Trabzonspor yönetimi, Berat Özdemir transferindeki yolu izleyecek ve Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonu renklerine katmak için tüm imkanları seferber edecek.

Karadeniz Gazete'nin ulaştığı bilgilere göre, kurmaylar, Antalyaspor'a Gökdeniz için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerecek

20 yaşındaki forvet oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği, öğrenilirken, yönetimin de bu konuda tüm imkanları zorlayacağı gelen bilgilere arasında. Bordo-mavili kurmayların Gökdeniz transferini, tıpkı Berat Özdemir'de olduğu gibi sonlandırmayı planladıkları öğrenildi. 

Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar için kulübü Antalyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerecek. Antalyaspor Gökdeniz'i 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'dan 115 bin Euro'ya almıştı. Genç oyuncuyu Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Eintracht Frankfurt ekiplerinin takip ettiği ifade edildi. Bu sezon Antalyaspor ile toplam 29 maça çıkan Gökdeniz, ligde 5, kupada ise 2 gol kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.