Trabzonspor'dan gençlere iyileştirme sözü

Trabzonspor'da öze dönüş politikası ile birlikte Kerem Baykuş, Berkay Sefa Kara, Tayyip Ebrar Cumur, Muzaffer Cem Kablan, Arda Akbulut, Tunahan Ergül, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın gibi genç isimler A takımda şans bulmaya başladı.Bu oyuncuların maaşlarının diğerlerine göre çok düşük olması nedeniyle yönetim 'zam' kararı aldı.Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç yıldız adaylarıyla yaptığı görüşmede, "Yeter ki formanın hakkını verin Yusuf ve Abdülkadir gibi hemen maaşınızda düzenleme yaparız. Takımdaki ağabeylerinizin yol göstericiliğinde sizlerle çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Ankaragücü maçının hazırlıklarına yeniden başladı. İdmana izinli olan Toure ve Hüseyin ile İran Milli Takımı'ndan bugün dönmesi beklenen Majid Hosseini ile Vahid Amiri katılmadı. Tedavisine devam edilen Sosa ise takımdan ayrı olarak salonda çalışmaya devam etti.