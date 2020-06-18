Trabzonspor'dan genç futbolcusuna yeni sözleşme!

Trabzonspor, genç futbolcusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'dan genç futbolcusuna yeni sözleşme!
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18 Haziran 2020 16:35
İç transferde Joao Pereira, Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmelerini uzatan Trabzonspor, bir isimle daha kontrat yeniledi.

Bu sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen ve Trabzonspor U19 takımında görev yapan Taha Tunç'un sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı.

Bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da 22 maça çıkan orta saha oyuncusu 5 gol kaydederken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu, A Takım'ın Erzurumspor ile Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında da 80. dakikada oyuna girmişti.


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