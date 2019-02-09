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Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi hakem isyanı

MHK'nın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maça Ümit Öztürk'ün atanması tepki çekti.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi hakem isyanı
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09 Şubat 2019 10:20
Trabzon yerel basını, Galatasaray maçına atanan hakem Ümit Öztürk'e ve bu atamayı yapan MHK'ya tepki gösterdi.

Birçok yerel gazete, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" yorumunu yaptı. Son Nokta Gazetesi, "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. Galatasaraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış Gazetesi ise "Ümit Öztürk Galatasaraylı" manşetini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" başlığını atarken, Taka Gazetesi de hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla Galatasaray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres Gazetesi ise Ümit Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.

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