Trabzonspor'dan forvet için sürpriz karar

Trabzonspor, uzun lig maratonu ve kupayı düşünerek hücum hattına bir golcü daha düşünüyor.

Trabzonspor'dan forvet için sürpriz karar
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29 Eylül 2020 09:58
Alexander Sörloth'un ilk ayrılık haberleri çıktığında alternatif oyuncu olarak radara giren Jens Odgaard, hâlâ listede. Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Danimarkalı santrforla yakından ilgileniyor.

Bonservisi Sassuolo'da olan Odgaard için yüksek bir fiyat istenmezse tapusuyla alınacak. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü devrede.

Fiziksel özellikleriyle Sörloth'u andıran Odgaard, geçen sezon kiralık oynadığı Heerenven'de 24 lig maçına çıktı, 7 gol attı.



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