Trabzonspor'dan "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destekte bulundu

Haber; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan 'Epilepsi İçin Bak' kampanyasına destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 13:41
Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular Uğurcan Çakır, Ekuban, Erce Kardeşler, Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için