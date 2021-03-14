Trabzonspor'dan Enis Destan hamlesi

Trabzonspor Teknik Direktörü, Altınordu forması giyen genç golcü Enes Destan'ın peşinde…



Daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e transfer ederek, oyuncunun gelişiminde büyük rol oynayan Abdullah Avcı, Enis Destan'ın da kendi elinde büyük bir yeteneğe dönüşeceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Destan için yönetimden şartlarını zorlamasını istedi.



Altınordu'nun 18 yaşındaki yeteneği Enis Destan, 1. Lig'de bu sezon 18 maçta 9 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.







