Trabzonspor'dan Emre Mor transferine veto

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci devresini Yunan ekibi Olimpiakos'ta geçiren Emre Mor menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi.



Celta Vigo genç yıldızı bir sezon daha kiralamak isterken, Emre'nin de Trabzon'da görev yapmak için Karadeniz ekibine haber gönderdiği bildirildi.



Trabzon yönetimi ise Emre Mor'un transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. 22 kez A Milli Takım'da forma giyen Emre, disiplinsiz davranışları nedeniyle görev aldığı takımlarda tutunamadı.



BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI



Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, disiplinsiz tavırlarıyla gündem olan oyuncu için açıklamalarda bulundu.



"BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"



Mourino yaptığı açıklamada; "Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair kendisine karşı bir inancı var" dedi.



