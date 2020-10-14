Trabzonspor'dan Djaniny Semedo'ya lisans garantisi

Trabzonspor'un Al-Ahli'den kadrosuna kattığı fakat lisansını çıkaramadığı Jorge Djaniny Tavares Semedo'da sevindirici haber geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan Djaniny Semedo'ya lisans garantisi
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14 Ekim 2020 10:10
Belge sorunu nedeniyle geçici lisans çıkartmak için FIFA ile temasta olan Trabzonspor, Semedo'ya hafta sonu sahada olacağı konusunda güven verdi.

Tecrübeli forvet, Başakşehir maçına yetişecek.

NWAKAEME MORALLİ

Öte yandan, Trabzonspor'un özel izinle ülkesi Nijerya'ya giden Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon'a dönmüştü. Uzun süredir ailesini göremeyen oyuncunun eski neşesini yakaladığı gözlemlendi.



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