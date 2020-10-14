Belge sorunu nedeniyle geçici lisans çıkartmak için FIFA ile temasta olan Trabzonspor, Semedo'ya hafta sonu sahada olacağı konusunda güven verdi.
Tecrübeli forvet, Başakşehir maçına yetişecek.
NWAKAEME MORALLİ
Öte yandan, Trabzonspor'un özel izinle ülkesi Nijerya'ya giden Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon'a dönmüştü. Uzun süredir ailesini göremeyen oyuncunun eski neşesini yakaladığı gözlemlendi.
Tecrübeli forvet, Başakşehir maçına yetişecek.
NWAKAEME MORALLİ
Öte yandan, Trabzonspor'un özel izinle ülkesi Nijerya'ya giden Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon'a dönmüştü. Uzun süredir ailesini göremeyen oyuncunun eski neşesini yakaladığı gözlemlendi.