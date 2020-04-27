Trabzonspor'dan çifte transfer atağı

Trabzonspor, Belçika'nın Gent ekibinde forma giyen Giorgi Chakvetadze ile İsrail'in Hapoel Hadera kulübünde oynayan Mohammed Abu Fani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Trabzonspor'dan çifte transfer atağı
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27 Nisan 2020 08:17
Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluk üzerine kurulurken, sonraki sezon için de transfer çalışmaları sürüyor. Gürcistan basını, Trabzonspor'un Belçika ekibi KAA Gent'te oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Gent'in Gürcü oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engel olduğuna vurgu yapıldı. Orta sahanın ortasında, 10 numarada ve kanatlarda oynayabilen Giorgi Chakvetadze 2017'de Dinamo Tiflis'ten 1.5 milyon euroya alınmıştı. Günümüzde değeri 6.7 milyon euro olarak gösteriliyor.

İsrail basını ise Hapoel Hadera'da forma giyen 22 yaşındaki ön libero Mohammed Abu Fani'nin, bordo- mavililerle anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Haberin detayında Nwakaeme'yi Türkiye'ye getiren menajer Viki Vaknin'in, aynı zamanda Abu Fani'nin de menajeri olduğu ifade edildi.



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